Службовці ТЦК можуть бути на пунктах пропуску на кордоні, допомагають прикордонникам – ДПСУ

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Службовці територіальних центрів комплектування можуть перебувати на прикордонних пунктах пропуску – до них прикордонники можуть звернутися по допомогу, якщо виникають питання стосовно документів або інформації про людей, якы перетинають кордон. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"В окремих пунктах пропуску, в окремі години можуть бути присутні представники ТЦК, але вони не беруть участі в заходах прикордонного контролю", – сказав він.

За словами речника, службовці ТЦК перебувають на пунктах пропуску для того, щоб допомогти прикордонникам, якщо виникають питання стосовно документів або інформації про людей, які перетинають державний кордон.

У таких випадках прикордонники можуть звернутися до співробітників військкомату, які можуть перебувати у пунктах пропуску, пояснив Демченко.

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Посадовець заявив, що повістки на прикордонних переходах "масово, відкрито чи не відкрито" не видають, тому що службовці ТЦК не беруть участі у прикордонному контролі.

Він додав: співробітники ДПСУ можуть звернутися до Національної поліції, щоб ті доставили людину до ТЦК – якщо цей громадянин поданий у розшук до правоохоронців (це може відображатися у реєстрі в системі "Оберіг").

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