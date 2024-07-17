Службовці ТЦК можуть бути на пунктах пропуску на кордоні, допомагають прикордонникам – ДПСУ
Службовці територіальних центрів комплектування можуть перебувати на прикордонних пунктах пропуску – до них прикордонники можуть звернутися по допомогу, якщо виникають питання стосовно документів або інформації про людей, якы перетинають кордон. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в інтерв'ю Радіо Свобода.
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"В окремих пунктах пропуску, в окремі години можуть бути присутні представники ТЦК, але вони не беруть участі в заходах прикордонного контролю", – сказав він.
За словами речника, службовці ТЦК перебувають на пунктах пропуску для того, щоб допомогти прикордонникам, якщо виникають питання стосовно документів або інформації про людей, які перетинають державний кордон.
У таких випадках прикордонники можуть звернутися до співробітників військкомату, які можуть перебувати у пунктах пропуску, пояснив Демченко.
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Посадовець заявив, що повістки на прикордонних переходах "масово, відкрито чи не відкрито" не видають, тому що службовці ТЦК не беруть участі у прикордонному контролі.
Він додав: співробітники ДПСУ можуть звернутися до Національної поліції, щоб ті доставили людину до ТЦК – якщо цей громадянин поданий у розшук до правоохоронців (це може відображатися у реєстрі в системі "Оберіг").
- Від 17 липня всі чоловіки віком від 18 до 60 повинні мати військово-обліковий документ під час перетинання кордону. З початку запровадження цього нововведення на кордоні вже є десятки відмов, але зниження кількості перетинів не фіксується.
- 17 липня закінчиться 60-денний термін, котрий військовозобов'язаним українцям давали на оновлення даних.
- Їх все ще треба оновити, але лише у територіальних центрах комплектування та застосунку "Резерв+" – до цього дня можна було й у центрах надання адміністративних послуг.
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