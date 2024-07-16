З 17 липня прикордонники не випускатимуть чоловіків без військово-облікових документів

Чоловіки віком 18-60 років мають надати прикордонникам військово-обліковий документ – він може бути як в електронному вигляді, так і в паперовому

Фото: ДПСУ

З 17 липня без військового квитка чоловіки віком від 18 до 60 років не зможуть виїхати з України. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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"З завтрашнього дня, з 00:00, в пунктах пропуску при виїзді громадян за межі України у чоловіків віком від 18 до 60 років ми почнемо перевіряти наявність військово-облікових документів. Це стосується всіх громадян України чоловічої статі [віком] 18-60", – наголосив речник ДПСУ.

Якщо такого документа не буде, чоловіку відмовлять у перетині кордону.

На кордоні громадяни можуть надати документи у будь-якому форматі – у вигляді книжечки або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, або ж це може бути документ в електронній формі. Для цього в Резерві+ має бути згенерований QR-код, щоб прикордонники могли зчитати його.

Демченко додав, що якщо у прикордонників виникатимуть сумніви відносно даних, які відображаються у документі, або сумніви щодо справжності документа, то ДПСУ перевірятиме інформацію в системі "Оберіг".

До 16 липня включно громадяни повинні оновити військово-облікові дані. Продовження терміну оновлення даних не планується – у Міноборони вважають, що часу було достатньо.

Детальніше про оновлення даних, про штрафи та обмежено придатних – в матеріалі LIGA.net.

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