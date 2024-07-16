С 17 июля пограничники не будут выпускать мужчин без военно-учетных документов

Мужчины 18-60 лет должны предоставить пограничникам военно-учетный документ – он может быть как в электронном виде, так и в бумажном

Фото: ГПСУ

С 17 июля без военного билета мужчины от 18 до 60 лет не смогут выехать из Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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"С завтрашнего дня, с 00:00, в пунктах пропуска при выезде граждан за пределы Украины у мужчин от 18 до 60 лет мы начнем проверять наличие военно-учетных документов. Это касается всех граждан Украины мужского пола [возрастом] 18-60", – подчеркнул спикер ГПСУ.

Если такого документа не будет, мужчине откажут в пересечении границы.

На границе граждане могут предоставить документы в любом формате – в виде книжечки или временного удостоверения военнообязанного, или же это может быть документ в электронной форме. Для этого в Резерве+ должен быть сгенерирован QR-код, чтобы пограничники могли считать его.

Демченко добавил, что если у пограничников будут возникать сомнения относительно отображаемых в документе данных или сомнения в подлинности документа, то ГПСУ будет проверять информацию в системе "Оберіг".

До 16 июля включительно граждане должны обновить военно-учетные данные. Продление срока обновления данных не планируется – в Минобороны считают, что времени было достаточно.

Подробнее об обновлении данных, о штрафах и ограниченно пригодных – в материале LIGA.net.

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