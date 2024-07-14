Что будет, если не обновить военно-учетные данные до 16 июля: ответы Минобороны

В оборонном ведомстве ответили на ключевые вопросы о сроках обновления данных и предусмотренных штрафах за необновление

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Граждане, которые не обновят свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафов от 17 000 до 25 000 гривень. Детальнее о процедуре взысканий, возможности обжалования и статистике обновления данных рассказал директор департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк.

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Какие изменения ждут тех, кто не обновил свои данные до 16 июля?

Представитель Минобороны отметил, что до этой даты граждане должны обновить три основные категории своих военно-учетных данных: место жительства, номер телефона и электронный адрес (при наличии).

"Граждане, не обновившие свои военно-учетные данные, могут быть привлечены к административной ответственности <…> от 17 000 до 25 000 грн", – отметил Андрусяк.

Он подтвердил, что Минобороны не поддерживает продление срока обновления данных – ведомство считает, что времени было достаточно.

Всем ли будут автоматически выписаны штрафы за несвоевременное обновление данных?

Представитель Минобороны подчеркнул, что закон Украины и другие нормативно-правовые акты не предусматривают процедуры автоматического наложения штрафов. Предусмотрены штрафы за административные правонарушения в течение трех месяцев с момента выявления правонарушения до одного года с момента его совершения.

Если человек не обновил свои данные по уважительным причинам, к примеру, из-за больничного, грозит ли штраф?

Андрусяк отметил, что на сегодняшний день предусмотрено обязательное требование обновить данные в течение 60 суток. Возможности продления этого срока на период лечения или других обстоятельств законодательством не предусмотрены.

После 17 июля против граждан, не обновивших свои данные, будут открыты производства об административных правонарушениях. В то же время граждане могут обжаловать такие решения в суде, предоставляя подтверждающие документы о том, что они не могли это сделать своевременно.

У кого есть полномочия выписывать штраф и каким образом будет осуществляться уведомление о штрафах?

Такие полномочия есть исключительно у ТЦК. Выявить правонарушение может технический работник. По имеющейся в системе "Оберіг" информации, он может увидеть это правонарушение, документально оформить его и передать руководителю ТЦК для составления протокола.

Может ли быть штраф, если человек обновил контактные данные, но не прошел ВЛК?

Законом предусмотрено, что обновление данных гражданами – это отдельный вид воинской обязанности. А еще одна обязанность – прохождение медицинского осмотра. Таким образом, это две разные обязанности, и отдельные правонарушения предусматривают отдельные штрафы.

Все обновившие данные не обязательно должны быть мобилизованы?

По состоянию на 14 июля около 3 млн граждан обновили свои данные, однако потребность Сил обороны в мобилизации значительно меньше, поэтому не все граждане будут призваны на воинскую службу, ответил представитель МО.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+". Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные.

По данным Минобороны, примерно 90 000-100 000 граждан ежедневно обновляют военно-учетные данные в мобильном приложении "Резерв+".

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