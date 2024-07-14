Що буде, якщо не оновити військово-облікові дані до 16 липня: відповіді Міноборони

В оборонному відомстві відповіли на ключові питання про строки оновлення даних та передбачені штрафи за неоновлення

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Громадяни, які не оновлять свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів від 17 000 до 25 000 гривень. Детальніше про процедуру стягнень, можливість оскарження та статистику оновлення даних розповів директор департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк.

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Які зміни очікують тих, хто не оновив свої дані до 16 липня?

Представник Міноборони зазначив, що до цієї дати громадяни мають оновити три основні категорії своїх військово-облікових даних: місце проживання, номер телефону та електронну адресу (за наявності).

"Громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані, можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності <…> від 17 000 до 25 000 грн", – зазначив Андрусяк.

Він підтвердив, що Міноборони не підтримує продовження терміну оновлення даних – відомство вважає, що часу було достатньо.

Чи всім автоматично будуть виписані штрафи за несвоєчасне оновлення даних?

Представник Міноборони наголосив, що закон України та інші нормативно-правові акти не передбачають процедури автоматичного накладання штрафів. Передбачено штрафи за адміністративні правопорушення протягом трьох місяців від моменту виявлення правопорушення до одного року з моменту його вчинення.

Якщо людина не оновила свої дані з поважних причин, приміром, через лікарняний, чи загрожує штраф?

Андрусяк зазначив, що на сьогодні передбачена обов’язкова вимога оновити дані протягом 60 діб. Можливості продовження цього терміну на період лікування чи певних інших обставин законодавством не передбачені.

Після 17 липня проти громадян, які не оновили свої дані, будуть відкриті провадження про адміністративні правопорушення. Водночас громадяни можуть оскаржити такі рішення в суді, надаючи підтверджувальні документи про те, що вони не могли це зробити своєчасно.

Хто має повноваження виписувати штраф і яким чином буде здійснюватися оповіщення щодо штрафів?

Такі повноваження мають виключно ТЦК. Виявити правопорушення може технічний працівник. За інформацією, яка є в системі "Оберіг", він може побачити це правопорушення, документально оформити його і передати керівнику ТЦК для складання протоколу.

Чи може бути штраф, якщо людина оновила контактні дані, але не пройшла ВЛК?

Законом передбачено, що оновлення даних громадянами – це окремий вид військового обов’язку. А ще один обов'язок – проходження медичного огляду. Таким чином, це два різні обов’язки, і окремі правопорушення передбачають окремі штрафи.

Всі, хто оновили дані, не обов’язково мають бути мобілізовані?

Станом на 14 липня близько 3 млн громадян оновили свої дані, проте потреба Сил оборони у мобілізації є значно меншою, тому не всі громадяни будуть призвані на військову службу, відповів представник МО.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок "Резерв+". Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої дані.

За даними Міноборони, приблизно 90 000-100 000 громадян щодня оновлюють військово-облікові дані в мобільному застосунку "Резерв+".

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