Офіс генпрокурора: Понад 3400 засуджених вже поступили на службу в ЗСУ

У травні Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених вступити до лав ЗСУ

Шеврон ЗСУ (Ілюстративне фото: Житомирська ОДА)

Станом на 3 липня понад 3400 засуджених скеровано до частин для проходження військової служби. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у відповідь на запит LIGA.net.

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За даними ОГП, з часу набуття чинності закону щодо умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни від російської агресії 3850 відповідних клопотань було подано до судів.

З них 3586 клопотань щодо умовно-дострокового звільнення засуджених для проходження військової служби за контрактом вже задоволено.

Водночас 3421 засуджений був скерований до відповідних військових частин, зазначили в прокуратурі.

10 травня 2024 року у Міністерстві юстиції заявили, що Україна здатна залучити до ЗСУ 10 000-20 000 ув'язнених та осіб із судимостями.

17 травня президент Зеленський підписав закон про добровільну мобілізацію засуджених.

Наприкінці травня Малюська анонсував появу у ЗСУ окремих підрозділів, особовий склад яких формуватиметься зі звільнених ув'язнених-добровольців.

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