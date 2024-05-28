У Силах оборони з'являться окремі підрозділи зі звільнених ув'язнених – міністр юстиції

За даними міністра юстиції, вже 613 ув'язнених вийшли з тюрем і приєдналися до Збройних Сил

Денис Малюська (Фото: Facebook)

Окремі підрозділи, особовий склад яких складатиметься зі звільнених ув'язнених-добровольців, з'являться у Збройних Силах України. Зокрема вони будуть призначені для проведення штурмових дій на передовій. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.

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Він розповів, що станом на зараз - це будуть штурмові підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання.

"Тобто це "монолітні" підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями", — сказав Малюська.

За його словами, вже 613 ув'язнених вийшли з тюрем і приєдналися до Збройних Сил. Вони проходять відповідну підготовку. Міністр також зауважив, що всі, хто вийшли для захисту України, отримають "щонайменше кілька місяців своїх тренувань".

Малюська додав, що в майбутньому, виходячи з досвіду застосування в бою підрозділів, які складаються із засуджених, командування ЗСУ, можливо, ухвалить рішення щодо злиття їх з іншими армійськими частинами.