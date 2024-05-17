Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України. Про це стало відомо з картки законопроєкту №11079-1.
8 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених за нетяжкими статтями. Документ був ініційований Міністерством оборони й Генеральним штабом, його також підтримав Мін'юст.
Ув'язнені, які захочуть мобілізуватися, зможуть піти в армію за рішенням суду згідно з механізмом умовно-дострокового звільнення. Обов'язкова умова – до завершення терміну їх покарання має лишатися не більш ніж три роки.
Такі мобілізовані проходитимуть службу в спеціальних підрозділах, за ними здійснюватиметься адміністративний нагляд командиром військової частини, у яку вони потраплять.
Не будуть мобілізовані засуджені за:
→ умисне вбивство,
→ зґвалтування,
→ сексуальне насильство,
→ злочини проти основ національної безпеки.
Також корупціонерам не дозволять замінити покарання на можливість воювати.
- 10 травня у Міністерстві юстиції заявили, що Україна здатна залучити до Збройних Сил 10 000-20 000 ув'язнених та осіб із судимостями, проте це залежить від конкретного сценарію.