Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених

Такі мобілізовані проходитимуть службу в спеціальних підрозділах, за ними здійснюватиметься адміністративний нагляд командиром військової частини

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України. Про це стало відомо з картки законопроєкту №11079-1.

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8 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених за нетяжкими статтями. Документ був ініційований Міністерством оборони й Генеральним штабом, його також підтримав Мін'юст.

Ув'язнені, які захочуть мобілізуватися, зможуть піти в армію за рішенням суду згідно з механізмом умовно-дострокового звільнення. Обов'язкова умова – до завершення терміну їх покарання має лишатися не більш ніж три роки.

Такі мобілізовані проходитимуть службу в спеціальних підрозділах, за ними здійснюватиметься адміністративний нагляд командиром військової частини, у яку вони потраплять.

Не будуть мобілізовані засуджені за:

→ умисне вбивство,

→ зґвалтування,

→ сексуальне насильство,

→ злочини проти основ національної безпеки.

Також корупціонерам не дозволять замінити покарання на можливість воювати.