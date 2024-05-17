Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом стало известно из карточки законопроекта №11079-1.
8 мая 2024 года Верховная Рада приняла закон о добровольной мобилизации отдельных категорий заключенных по нетяжелым статьям. Документ был инициирован Министерством обороны и Генеральным штабом, его также поддержал Минюст.
Заключенные, которые захотят мобилизоваться, смогут пойти в армию по решению суда согласно механизму условно-досрочного освобождения. Обязательное условие – до завершения срока их наказания должно оставаться не более трех лет.
Такие мобилизованные будут проходить службу в специальных подразделениях, за ними будет осуществляться административный надзор командиром воинской части, в которую они попадут.
Не будут мобилизованы осужденные за:
→ умышленное убийство,
→ изнасилование,
→ сексуальное насилие,
→ преступления против основ национальной безопасности.
Также коррупционерам не позволят заменить наказание на возможность воевать.
- 10 мая в Министерстве юстиции заявили, что Украина способна привлечь в Вооруженные Силы 10 000-20 000 заключенных и лиц с судимостями, однако это зависит от конкретного сценария.