Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных

Такие мобилизованные будут проходить службу в специальных подразделениях, за ними будет осуществляться надзор командиром воинской части

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом стало известно из карточки законопроекта №11079-1.

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8 мая 2024 года Верховная Рада приняла закон о добровольной мобилизации отдельных категорий заключенных по нетяжелым статьям. Документ был инициирован Министерством обороны и Генеральным штабом, его также поддержал Минюст.

Заключенные, которые захотят мобилизоваться, смогут пойти в армию по решению суда согласно механизму условно-досрочного освобождения. Обязательное условие – до завершения срока их наказания должно оставаться не более трех лет.

Такие мобилизованные будут проходить службу в специальных подразделениях, за ними будет осуществляться административный надзор командиром воинской части, в которую они попадут.

Не будут мобилизованы осужденные за:

→ умышленное убийство,

→ изнасилование,

→ сексуальное насилие,

→ преступления против основ национальной безопасности.

Также коррупционерам не позволят заменить наказание на возможность воевать.