В Силах обороны будут отдельные части из освобожденных заключенных – министр юстиции

По данным министра юстиции, уже 613 заключенных вышли из тюрем и присоединились к Вооруженным Силам

Денис Малышский (Фото: Facebook)

Отдельные подразделения, личный состав которых будет состоять из освобожденных заключенных-добровольцев, появятся в Вооруженных Силах Украины. В частности, они будут предназначены для проведения штурмовых действий на передовой. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона.

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Он рассказал, что по состоянию на сейчас – это будут штурмовые подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание.

"То есть это "монолитные" подразделения без смешивания с другими военнослужащими", – сказал Малюська.

По его словам, уже 613 заключенных вышли из тюрем и присоединились к Вооруженным Силам. Они проходят соответствующую подготовку. Министр также отметил, что все, кто вышли для защиты Украины, получат "по меньшей мере несколько месяцев своих тренировок".

Малюська добавил, что в будущем, исходя из опыта применения в бою подразделений, состоящих из осужденных, командование ВСУ, возможно, примет решение о слиянии их с другими армейскими частями.