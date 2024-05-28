В Силах обороны будут отдельные части из освобожденных заключенных – министр юстиции
Отдельные подразделения, личный состав которых будет состоять из освобожденных заключенных-добровольцев, появятся в Вооруженных Силах Украины. В частности, они будут предназначены для проведения штурмовых действий на передовой. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона.
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Он рассказал, что по состоянию на сейчас – это будут штурмовые подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание.
"То есть это "монолитные" подразделения без смешивания с другими военнослужащими", – сказал Малюська.
По его словам, уже 613 заключенных вышли из тюрем и присоединились к Вооруженным Силам. Они проходят соответствующую подготовку. Министр также отметил, что все, кто вышли для защиты Украины, получат "по меньшей мере несколько месяцев своих тренировок".
Малюська добавил, что в будущем, исходя из опыта применения в бою подразделений, состоящих из осужденных, командование ВСУ, возможно, примет решение о слиянии их с другими армейскими частями.
- 10 мая в Министерстве юстиции заявили, что Украина способна привлечь в Вооруженные Силы 10 000-20 000 заключенных и лиц с судимостями.
- 17 мая, накануне вступления в силу закона о мобилизации, президент Зеленский подписал закон о добровольной мобилизации осужденных.