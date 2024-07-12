Офис генпрокурора: Более 3400 осужденных уже поступили на службу в ВСУ

Шеврон ВСУ (Иллюстративное фото: Житомирская ОГА)

По состоянию на 3 июля более 3400 осужденных направлены в части для прохождения военной службы. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в ответ на запрос LIGA.net.

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По данным ОГП, со времени вступления в силу закона об условно-досрочном освобождении лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны от российской агрессии 3850 соответствующих ходатайств было подано в суды.

Из них 3586 ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных для прохождения военной службы по контракту уже удовлетворены.

В то же время 3421 осужденный был направлен в соответствующие воинские части, отметили в прокуратуре.

10 мая 2024 года в Министерстве юстиции заявили, что Украина способна привлечь в ВСУ 10 000-20 000 заключенных и лиц с судимостями.

17 мая президент Зеленский подписал закон о добровольной мобилизации осужденных.

В конце мая Малюська анонсировал появление в ВСУ отдельных подразделений, личный состав которых будет формироваться из освобожденных добровольцев.

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