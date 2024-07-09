В 24 бригаде появился батальон из бывших заключенных "Характерник" – фото

В ближайшее время бойцы соединения начнут выполнять боевые задания и покажут себя на поле боя

Фото: Telegram / 24 ОМБр имени короля Даниила

В 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила сформирован батальон "Характерники" – он будет состоять из граждан, которые отбывали наказание в местах лишения свободы и захотели присоединиться к обороне Украины. Об этом написала пресс-служба бригады.

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24 ОМБр объявила о создании отдельного батальона "Характерников" из бывших заключенных, добровольно решивших присоединиться к войску.

"Отметим, что среди них очень много патриотов, неоднократно изъявлявших желание защищать Родину. Есть немало людей с боевым опытом", – говорится в сообщении.

Накануне бывшие заключённые приняли военную присягу на верность украинскому народу и произнесли молитву украинского националиста, отмечает 24 ОМБр.

В ближайшее время бойцы батальона начнут выполнять боевые задания и покажут себя на поле боя, заключают в бригаде.

Фото: 24 ОМБр

Фото: 24 ОМБр

Фото: 24 ОМБр

Фото: 24 ОМБр

Фото: 24 ОМБр

Фото: 24 ОМБр

20 июня ОМБр передислоцировали для усиления обороны Часового Яра Донецкой области. 28 июня в соединении сообщили: ситуация в городе и вокруг него остается сложной, наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе канала Северский Донец – Донбасс.

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10 мая 2024 года в Министерстве юстиции заявили, что Украина способна привлечь в Вооруженные Силы 10 000-20 000 заключенных и лиц с судимостями.

17 мая, накануне вступления в силу закона о мобилизации, президент Зеленский подписал закон о добровольной мобилизации осужденных.

В конце мая министр юстиции анонсировал появление в ВСУ отдельных подразделений, личный состав которых будет формироваться из заключенных-добровольцев.

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