В 24 бригаде появился батальон из бывших заключенных "Характерник" – фото
В 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила сформирован батальон "Характерники" – он будет состоять из граждан, которые отбывали наказание в местах лишения свободы и захотели присоединиться к обороне Украины. Об этом написала пресс-служба бригады.
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24 ОМБр объявила о создании отдельного батальона "Характерников" из бывших заключенных, добровольно решивших присоединиться к войску.
"Отметим, что среди них очень много патриотов, неоднократно изъявлявших желание защищать Родину. Есть немало людей с боевым опытом", – говорится в сообщении.
Накануне бывшие заключённые приняли военную присягу на верность украинскому народу и произнесли молитву украинского националиста, отмечает 24 ОМБр.
В ближайшее время бойцы батальона начнут выполнять боевые задания и покажут себя на поле боя, заключают в бригаде.
20 июня ОМБр передислоцировали для усиления обороны Часового Яра Донецкой области. 28 июня в соединении сообщили: ситуация в городе и вокруг него остается сложной, наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе канала Северский Донец – Донбасс.
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- В конце мая министр юстиции анонсировал появление в ВСУ отдельных подразделений, личный состав которых будет формироваться из заключенных-добровольцев.
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