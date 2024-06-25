Telegraf писал о якобы побеге добровольцев-заключенных из учебного центра. ВСУ опровергли

Военные подчеркнули, что недостоверная информация Telegraf "работает на врага и дискредитирует мобилизационную кампанию"

Фото: ВВС Ukraine

Издание Telegraf со ссылкой на "собственные источники" написало, что из учебного центра "Десна" якобы сбежали вооруженные бывшие заключенные, присоединившиеся к украинской армии. В пресс-службе Сухопутных войск опровергли информацию.

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По данным Telegraf, речь шла о 169 Учебном центре имени князя Ярослава Мудрого, который находится в поселке Десна Черниговской области.

Издание утверждает, что об исчезновении "вооруженных военных" командование воинской части сообщило командирам подразделений учебного центра.

Сухопутные войска заявили, что все бывшие заключенные проходят активную подготовку и готовятся к выполнению боевых задач в своих подразделениях. Военные подчеркнули, что подобная недостоверная информация "работает на врага и дискредитирует мобилизационную кампанию".

"Бывшие осужденные, мотивированные, патриотически настроенные, по собственному желанию присоединились к рядам ВСУ. Скоро мы сможем увидеть их работу на поле боя", – подытожила пресс-служба.

10 мая 2024 года в Министерстве юстиции заявили, что Украина способна привлечь в Вооруженные Силы 10 000-20 000 заключенных и лиц с судимостями.

17 мая, накануне вступления в силу закона о мобилизации, президент Зеленский подписал закон о добровольной мобилизации осужденных.

В конце мая Малюська анонсировал появление в ВСУ отдельных подразделений, личный состав которых будет формироваться из освобожденных заключенных-добровольцев.

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