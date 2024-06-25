Telegraf писав про нібито втечу добровольців-ув'язнених із навчального центру. ЗСУ спростували

Військові наголосили, що неправдива інформація Telegraf "працює на ворога та дискредитує мобілізаційну кампанію"

Фото: ВВС Ukraine

Видання Telegraf з посиланням на "власні джерела" написало, що з навчального центру "Десна" нібито втекли озброєні колишні в'язні, що долучилися до української армії. У пресслужбі Сухопутних військ спростували інформацію.

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За даними Telegraf, йшлося про 169 Навчальний центр імені князя Ярослава Мудрого, який розташований у селищі Десна Чернігівської області.

Видання стверджує, що про зникнення "озброєних військових" командування військової частини повідомило командирам підрозділів навчального центру.

Сухопутні війська заявили, що всі колишні ув'язнені зараз проходять активну підготовку та готуються до виконання бойових завдань у своїх підрозділах. Військові наголосили, що подібна неправдива інформація "працює на ворога та дискредитує мобілізаційну кампанію".

"Колишні засуджені, вмотивовані, патріотично налаштовані, за власним бажанням долучились до лав ЗСУ. Скоро ми зможемо побачити їхню роботу на полі бою", – підсумувала пресслужба.

10 травня 2024 року у Міністерстві юстиції заявили, що Україна здатна залучити до Збройних Сил 10 000-20 000 ув'язнених та осіб із судимостями.

17 травня, напередодні набрання чинності законом про мобілізацію, президент Зеленський підписав закон про добровільну мобілізацію засуджених.

Наприкінці травня Малюська анонсував появу у ЗСУ окремих підрозділів, особовий склад яких формуватиметься зі звільнених ув'язнених-добровольців.

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