Малюська очікує щонайменше 4000 добровольців-засуджених під час першого етапу набору до ЗСУ

Мобілізація засуджених можлива лише у штурмові бригади – це обмеження відображає найнагальніші потреби України

Під час першого етапу звільнення засуджених, які виявили бажання стати до лав Сил оборони для захисту держави від російської агресії, очікується залучення щонайменше 4000 людей. Про це міністр юстиції України Денис Малюська сказав у коментарі для матеріалу The Washington Post.

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Програма амністії передбачає, що звільнення можливе тільки для служби у штурмових бригадах, що може означати бої віч-на-віч з російськими військами.

Це обмеження відображає найнагальніші потреби України, сказав Малюська, додавши, що він очікує, що щонайменше 4000 чоловіків будуть добровольцями в цьому першому раунді набору.

Поки що засуджені нестимуть службу лише у частинах, повністю сформованих із колишніх в’язнів, якими керуватиме кадровий солдат.

"Мотивація наших в’язнів сильніша, ніж у наших звичайних солдатів", – сказав Малюська в інтерв’ю в одній із в’язниць, звідки майже 100 вже вийшли на свободу, щоб воювати.

10 травня у Міністерстві юстиції заявили, що Україна здатна залучити до Збройних Сил 10 000-20 000 ув'язнених та осіб із судимостями.

17 травня, напередодні набуття чинності закону про мобілізацію, президент Зеленський підписав закон про добровільну мобілізацію засуджених.

Наприкінці травня Малюська анонсував появу у ЗСУ окремих підрозділів, особовий склад яких формуватиметься зі звільнених ув'язнених-добровольців.

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