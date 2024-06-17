Малюська ожидает минимум 4000 добровольцев-осужденных во время первого этапа набора в ВСУ

Мобилизация осужденных возможна только в штурмовые бригады – это ограничение отражает самые насущные потребности Украины

Денис Малюська (Фото - Мін'юст)

Во время первого этапа освобождения осужденных, изъявивших желание стать в ряды Сил обороны для защиты государства от российской агрессии, ожидается привлечение не менее 4000 человек. Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська сказал в комментарии для материала The Washington Post.

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Программа амнистии предполагает, что освобождение возможно только для службы в штурмовых бригадах, что может означать бои наедине с российскими войсками.

Это ограничение отражает самые неотложные потребности Украины, сказал Малюська, добавив, что он ожидает, что по меньшей мере 4000 мужчин будут добровольцами в этом первом раунде набора.

Сейчас осужденные будут нести службу только в частях, полностью сформированных из бывших заключенных, которыми будет руководить кадровый солдат.

"Мотивация наших заключенных сильнее, чем у наших обычных солдат", – сказал Малюська в интервью в одной из тюрем, откуда почти 100 уже вышли на свободу, чтобы воевать.

10 мая в Министерстве юстиции заявили, что Украина способна привлечь в Вооруженные Силы 10 000-20 000 заключенных и лиц с судимостями.

17 мая, накануне вступления в силу закона о мобилизации, президент Зеленский подписал закон о добровольной мобилизации осужденных.

В конце мая Малюська анонсировал появление в ВСУ отдельных подразделений, личный состав которых будет формироваться из освобожденных добровольцев.

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