Малюська: Мобилизация заключенных на практике не охватывает осужденных женщин

Денис Малюська (Фото: Facebook)

Закон о мобилизации заключенных на практике не охватывает женщин-заключенных, хотя в теории они под него подпадают из-за того, что сейчас дефицит мужчин в Вооруженных Силах Украины. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью "Это никто не будет смотреть".

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Малюська отметил, что сейчас дефицит мужчин в ВСУ.

"Я не слышал никогда от военных, что у них есть потребность проводить мобилизацию женщин. Поэтому я подозреваю, что какого-то спроса в ВСУ не будет", – сказал министр.

Он отметил, что по закону бывшие заключенные должны служить в специальных подразделениях, а по правилам заключенных мужчин и заключенных женщин не смешивают из-за существенного увеличения рисков.

Поэтому министр считает, что это решение за ВСУ – согласиться формировать смешанные подразделения из заключенных женщин и мужчин.

Он также отметил, что шаг по мобилизации осужденных "сделан не от хорошей жизни".

"Не потому, что здесь лучшие воины, чем на свободе. А потому, что людей на свободе, которые подлежат мобилизации, не хватает. Соответственно, у людей, которые выходят отсюда (из заключения. – Ред.), рискованность больше", – добавил Малюська.

В мае министр заявлял, что Украина способна привлечь в Вооруженные Силы 10 000 – 20 000 заключенных и лиц с судимостями, однако это зависит от конкретного сценария.

8 мая 2024 года Верховная Рада приняла закон о добровольной мобилизации отдельных категорий заключенных по нетяжким статьям. Документ был инициирован Министерством обороны и Генеральным штабом, его также поддержал Минюст.

Заключенные, которые захотят мобилизоваться, смогут пойти в армию по решению суда согласно механизму условно-досрочного освобождения. Обязательное условие – до истечения срока их наказания должно оставаться не более трех лет.

Такие мобилизованные будут проходить службу в специальных подразделениях, за ними будет осуществляться административное наблюдение командиром воинской части, в которую они попадут.

Известно, что мобилизовывать лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности Украины, не будут.

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