В Минобороны рассказали, за какие преступления не будут мобилизировать заключенных

Дмитрий Лазуткин объяснил, как будет происходить процесс мобилизации заключенных и осужденных украинцев

Фото: Генштаб ВСУ

Мобилизировать лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности Украины, не будут. Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

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"Решение по мобилизации конкретного осужденного будет зависеть не только от его личного желания и состава преступления, но и от заключения ВЛК, решения суда и готовности командира принять такое лицо на службу", – заявил он.

По словам Лазуткина, ограничения будут действовать в отношении лиц, отбывающих наказание или осужденных за преступления против основ нацбезопасности Украины. Это касается:

→ умышленного убийства двух или более человек;

→ убийства с особой жестокостью;

→ убийства, соединенного с сексуальным изнасилованием;

→ преступлений против половой свободы и неприкосновенности;

→ преступлений, связанных с терроризмом;

→ нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, если оно привело к смерти;

→ убийства или покушения на убийство правоохранителя или военнослужащего;

→ особенно тяжкие коррупционные преступления.

Представитель Минобороны напомнил, что решение об условно-досрочном увольнении принимает суд, а осужденные смогут служить в специальных подразделениях.

8 мая 2024 года Верховная Рада приняла закон о добровольной мобилизации отдельных категорий заключенных по нетяжелым статьям. Он был инициирован Министерством обороны и Генеральным штабом, его также поддержал Минюст.

Заключенные, которые захотят мобилизоваться, смогут пойти в армию по решению суда согласно механизму условно-досрочного освобождения. Обязательное условие – до истечения срока их наказания должно оставаться не более трех лет.

Такие мобилизованные будут проходить службу в специальных подразделениях, за ними будет осуществляться административное наблюдение командиром воинской части, в которую они попадут.

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