В Минобороны рассказали, за какие преступления не будут мобилизировать заключенных
Мобилизировать лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности Украины, не будут. Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.
"Решение по мобилизации конкретного осужденного будет зависеть не только от его личного желания и состава преступления, но и от заключения ВЛК, решения суда и готовности командира принять такое лицо на службу", – заявил он.
По словам Лазуткина, ограничения будут действовать в отношении лиц, отбывающих наказание или осужденных за преступления против основ нацбезопасности Украины. Это касается:
→ умышленного убийства двух или более человек;
→ убийства с особой жестокостью;
→ убийства, соединенного с сексуальным изнасилованием;
→ преступлений против половой свободы и неприкосновенности;
→ преступлений, связанных с терроризмом;
→ нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, если оно привело к смерти;
→ убийства или покушения на убийство правоохранителя или военнослужащего;
→ особенно тяжкие коррупционные преступления.
Представитель Минобороны напомнил, что решение об условно-досрочном увольнении принимает суд, а осужденные смогут служить в специальных подразделениях.
- 8 мая 2024 года Верховная Рада приняла закон о добровольной мобилизации отдельных категорий заключенных по нетяжелым статьям. Он был инициирован Министерством обороны и Генеральным штабом, его также поддержал Минюст.
- Заключенные, которые захотят мобилизоваться, смогут пойти в армию по решению суда согласно механизму условно-досрочного освобождения. Обязательное условие – до истечения срока их наказания должно оставаться не более трех лет.
- Такие мобилизованные будут проходить службу в специальных подразделениях, за ними будет осуществляться административное наблюдение командиром воинской части, в которую они попадут.
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