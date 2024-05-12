У Міноборони розповіли, за які злочини не мобілізовуватимуть ув'язнених
Мобілізовувати осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки України, не будуть. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.
"Рішення щодо мобілізації конкретного засудженого залежатиме не лише від його особистого бажання та складу злочину, але й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира взяти таку особу на службу", – заявив він.
За словами Лазуткіна, обмеження діятимуть щодо осіб, які відбувають покарання або були засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України. Це стосується:
→ умисного вбивства двох або більше людей;
→ вбивства з особливою жорстокістю;
→ вбивства, поєднаного з сексуальним зґвалтуванням;
→ злочинів проти статевої свободи та недоторканості;
→ злочинів, пов'язаних з тероризмом;
→ порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, якщо воно призвело до смертей;
→ вбивства або замаху на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;
→ особливо тяжкі корупційні злочини.
Речник Міноборони нагадав, що рішення про умовно-дострокове звільнення ухвалює суд, а засуджені зможуть служити у спеціальних підрозділах.
- 8 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених за нетяжкими статтями. Документ був ініційований Міністерством оборони й Генеральним штабом, його також підтримав Мін'юст.
- Ув'язнені, які захочуть мобілізуватися, зможуть піти в армію за рішенням суду згідно з механізмом умовно-дострокового звільнення. Обов'язкова умова - до завершення терміну їхнього покарання має лишатися не більше трьох років.
- Такі мобілізовані проходитимуть службу в спеціальних підрозділах, за ними здійснюватиметься адміністративний нагляд командиром військової частини, у яку вони потраплять.
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