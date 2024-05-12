У Міноборони розповіли, за які злочини не мобілізовуватимуть ув'язнених

Дмитро Лазуткін пояснив, як відбуватиметься процес мобілізації ув'язнених та засуджених українців

Фото: Генштаб ЗСУ

Мобілізовувати осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки України, не будуть. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

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"Рішення щодо мобілізації конкретного засудженого залежатиме не лише від його особистого бажання та складу злочину, але й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира взяти таку особу на службу", – заявив він.

За словами Лазуткіна, обмеження діятимуть щодо осіб, які відбувають покарання або були засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України. Це стосується:

→ умисного вбивства двох або більше людей;

→ вбивства з особливою жорстокістю;

→ вбивства, поєднаного з сексуальним зґвалтуванням;

→ злочинів проти статевої свободи та недоторканості;

→ злочинів, пов'язаних з тероризмом;

→ порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, якщо воно призвело до смертей;

→ вбивства або замаху на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;

→ особливо тяжкі корупційні злочини.

Речник Міноборони нагадав, що рішення про умовно-дострокове звільнення ухвалює суд, а засуджені зможуть служити у спеціальних підрозділах.

8 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених за нетяжкими статтями. Документ був ініційований Міністерством оборони й Генеральним штабом, його також підтримав Мін'юст.

Ув'язнені, які захочуть мобілізуватися, зможуть піти в армію за рішенням суду згідно з механізмом умовно-дострокового звільнення. Обов'язкова умова - до завершення терміну їхнього покарання має лишатися не більше трьох років.

Такі мобілізовані проходитимуть службу в спеціальних підрозділах, за ними здійснюватиметься адміністративний нагляд командиром військової частини, у яку вони потраплять.

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