Малюська: Мобілізація в’язнів на практиці не охоплює засуджених жінок

Денис Малюська (Фото: Facebook)

Закон про мобілізацію в’язнів на практиці не охоплює жінок-ув’язнених, хоча в теорії вони під нього підпадають через те, що наразі є дефіцит чоловіків у Збройних Силах України. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю для "Це ніхто не буде дивитись".

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Малюська зазначив, що наразі є дефіцит чоловіків у ЗСУ.

"Я не чув ніколи від військових, що в них є потреба проводити мобілізацію жінок. Тому я підозрюю, що якогось попиту в ЗСУ не буде", — сказав міністр.

Він зазначив, що за законом колишні в’язні мають служити в спеціальних підрозділах, а за правилами ув'язнених чоловіків та ув’язнених жінок не змішують через істотне збільшення ризиків.

Тому міністр вважає, що це рішення за ЗСУ – погодитися формувати змішані підрозділи з ув’язнених жінок та чоловіків.

Він також наголосив, що крок щодо мобілізації засуджених "зроблений не з доброго життя".

"Не тому, що тут кращі воїни, ніж на волі. А тому, що людей на волі, які підлягають мобілізації, не вистачає. Відповідно, у людей, які виходять звідси (з ув’язнення. – Ред.), ризикованість більша", — додав Малюська.

У травні міністр заявляв, що Україна здатна залучити до Збройних Сил 10 000 – 20 000 ув'язнених та осіб із судимостями, проте це залежить від конкретного сценарію.

8 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених за нетяжкими статтями. Документ був ініційований Міністерством оборони й Генеральним штабом, його також підтримав Мін'юст.

Ув'язнені, які захочуть мобілізуватися, зможуть піти в армію за рішенням суду згідно з механізмом умовно-дострокового звільнення. Обов'язкова умова - до завершення терміну їхнього покарання має лишатися не більше трьох років.

Такі мобілізовані проходитимуть службу в спеціальних підрозділах, за ними здійснюватиметься адміністративний нагляд командиром військової частини, у яку вони потраплять.

Відомо, що осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки України, не мобілізуватимуть.

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