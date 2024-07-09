У 24 бригаді з'явився батальйон з колишніх в'язнів "Характерники" – фото

Найближчим часом бійці з'єднання почнуть виконувати бойові завдання та покажуть себе на полі бою

Фото: Telegram / 24 ОМБр імені короля Данила

У 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила сформовано батальйон "Характерники" – він складатиметься з громадян, які відбували покарання у місцях позбавлення волі та захотіли долучитися до оборони України. Про це написала пресслужба бригади.

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24 ОМБр оголосила про створення окремого батальйону "Характерники" з колишніх в'язнів, що добровільно вирішили долучитися до війська.

"Зазначимо, що серед них дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Батьківщину. Є чимало людей з бойовим досвідом", – йдеться у повідомленні.

Напередодні колишні в'язні прийняли військову присягу на вірність українському народу та виголосили молитву українського націоналіста, зазначає 24 ОМБр.

Найближчим часом бійці батальйону почнуть виконувати бойові завдання та покажуть себе на полі бою, підсумовують у бригаді.

Фото: 24 ОМБр

Фото: 24 ОМБр

Фото: 24 ОМБр

Фото: 24 ОМБр

Фото: 24 ОМБр

Фото: 24 ОМБр

20 червня ОМБр передислокували для посилення оборони Часового Яру Донецької області. 28 червня у бригаді повідомили: ситуація у місті та навколо нього залишається складною, найбільш запеклі бої тривають в районі каналу Сіверський Донець — Донбас.

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10 травня 2024 року у Міністерстві юстиції заявили, що Україна здатна залучити до Збройних Сил 10 000-20 000 в'язнів та осіб із судимостями.

17 травня, напередодні набрання чинності законом про мобілізацію, президент Зеленський підписав закон про добровільну мобілізацію засуджених.

Наприкінці травня міністр юстиції анонсував появу у ЗСУ окремих підрозділів, особовий склад яких формуватиметься зі звільнених в'язнів-добровольців.

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