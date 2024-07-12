Міноборони: Щодня у Резерв+ оновлюють дані до 100 000 українців

Катерина Черногоренко (Фото: Міністерство оборони)

Приблизно 90 000-100 000 громадян щодня оновлюють військово-облікові дані в мобільному застосунку Резерв+. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За її інформацією, станом на 12 липня 2,7 млн українців оновили дані у застосунку Резерв+. Їм не знадобилося для цього стояти в чергах чи прокидатися о 05:00, заявила заступниця глави Міноборони.

"Новий рекорд доводить, що попри всю дезінформацію та класичну недовіру до нового, наші громадяни цифровізуються і все більше відчувають користь і зручність таких інструментів, як Резерв+", – наголосила Черногоренко.

Заступниця міністра оборони закликала не чекати останніх днів, коли навантаження на систему буде найбільшим.

"Оновлюйтесь зараз в телефоні й обов’язково заохочуйте друзів, це збереже їм нерви та сили в цю спеку", – резюмувала вона.

До 16 липня всі військовозобов’язані українці зобов’язані оновити свої військово-облікові дані в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, застосунку Резерв+ або Центрах надання адміністративних послуг. Цього вимагає новий закон про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня. На оновлення своїх облікових даних призовникам, військовозобов’язаним та резервістам відводилося 60 днів.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок Резерв+. Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої дані.

20 травня Міноборони повідомило, що застосунок Резерв+ є повністю безпечним для українців у контексті захищеності їхніх даних.

18 червня у мобільному застосунку Резерв+ з'явився електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних.

2 липня Міноборони поділилося інструкцією, як згенерувати електронну копію військово-облікового документа.

Читайте також: Розшук, крадіжка даних, е-повістки: у Міноборони спростували п'ять міфів про Резерв+