Міноборони показало, як згенерувати копію військово-облікового документа у Резерв+
Міністерство оборони поділилося детальною інструкцією, як згенерувати електронну копію військово-облікового документа у мобільному застосунку "Резерв+".
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Першим кроком слід зайти у застосунок та оновити дані.
Далі користувач отримає документ із QR-кодом.
Після цього треба натиснути три крапки біля документа, як показано на картинці, та вибрати "Завантажити PDF".
Останні два кроки – зберегти PDF-файл у будь-який зручний спосіб (у збережені повідомлення у месенджерах або на Google Drive), роздрукувати та показувати всюди, де він необхідний.
Раніше заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко анонсувала, що у Резерв+ буде додано можливість отримати електронне скерування на проходження ВЛК, а також запроваджено онлайн-рекрутинг та навчання для військовозобов'язаних.
18 червня 2024 року у мобільному застосунку "Резерв+" з'явився електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних.
Також у застосунку з'явилася функція виправлення даних онлайн для військових та військовозобов'язаних.
- У Міноборони уточнили, що доступ до електронного військово-облікового документа та QR-коду отримають усі користувачі впродовж наступних днів, оновлення запускається у кілька хвиль.
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