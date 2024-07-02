Міноборони показало, як згенерувати копію військово-облікового документа у Резерв+

Українське оборонне відомство опублікувало шість кроків, як витягнути копію військово-облікового документа у Резерв+

Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони поділилося детальною інструкцією, як згенерувати електронну копію військово-облікового документа у мобільному застосунку "Резерв+".

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Першим кроком слід зайти у застосунок та оновити дані.

Фото: Міноборони

Далі користувач отримає документ із QR-кодом.

Фото: Міноборони

Після цього треба натиснути три крапки біля документа, як показано на картинці, та вибрати "Завантажити PDF".

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Останні два кроки – зберегти PDF-файл у будь-який зручний спосіб (у збережені повідомлення у месенджерах або на Google Drive), роздрукувати та показувати всюди, де він необхідний.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Раніше заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко анонсувала, що у Резерв+ буде додано можливість отримати електронне скерування на проходження ВЛК, а також запроваджено онлайн-рекрутинг та навчання для військовозобов'язаних.

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