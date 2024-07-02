Минобороны показало, как сгенерировать копию военно-учетного документа в Резерв+

Украинское оборонное ведомство опубликовало шесть шагов, как получить копию военно-учетного документа в Резерв+

Фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны поделилось подробной инструкцией, как сгенерировать электронную копию военно-учетного документа в мобильном приложении "Резерв+".

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Первым шагом следует войти в приложение и обновить данные.

Фото: Минобороны

Далее пользователь получит документ с QR-кодом.

Фото: Минобороны

После этого нужно нажать три точки возле документа, как показано на картинке, и выбрать "Загрузить PDF".



Фото: Минобороны

Последние два шага – сохранить PDF-файл любым удобным способом (в сохраненные сообщения в мессенджерах или на Google Drive), распечатать и показывать всюду, где он необходим.

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Ранее заместительница министра обороны Екатерина Черногоренко анонсировала, что в Резерв+ будет добавлена возможность получить электронное направление на прохождение ВЛК, а также введен онлайн-рекрутинг и обучение для военнообязанных.

18 июня 2024 года в мобильном приложении "Резерв+" появился электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных.

Также в приложении появилась функция исправления данных онлайн для военных и военнообязанных.

В Минобороны уточнили, что доступ к электронному военно-учетному документу и QR-коду получат все пользователи в течение следующих дней, обновление запускается в несколько волн.

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