В Резерв+ есть статус бронирования от мобилизации: в Минобороны рассказали, как обновить

В то же время часть приказов о бронировании не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, которая идентифицирует конкретное лицо

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В Минобороны цифровизировали бумажные бронирования и теперь актуальный статус в приложении "Резерв+" отображается у 340 000 граждан. Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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По ее словам, цифровая команда министерства сделала это, потому что процент человеческого фактора в ошибках ТЦК по внесению информации о гражданах в реестр "Оберіг" остается высоким и не всегда ТЦК вносят информацию о брони в реестр.

Черногоренко рассказала, как обновить документ:

→ нажать три точки справа от документа;

→ выбрать "обновить документ";

→ после этого пользователь увидит свой актуальный статус.

Заместитель министра утверждает – если бронирование было только на бумаге, статус "Забронировано" появится в приложении, если бронь еще продолжается, но в приложении этого не было – новый срок должен отобразиться в Резерв+.

"Чтобы бронирование отобразилось в электронном документе, не нужно идти в ТЦК, звонить куда-то или занимать очередь в 5 утра", – акцентировала Черногоренко.

В то же время она отметила, что часть приказов о бронировании нам не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо.

"Однако, мы уже работаем над четким и прозрачным алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус в Резерв+", – заверила она.

4 июня Кабинет министров решил продлить еще на два месяца срок действия всех действующих бронирований от мобилизации.

Кабмин 7 июня внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время военного положения: предприятия оборонно-промышленного комплекса и энергетики смогут бронировать до 100% работников.

Глава МВД сообщил, что 90% спасателей и полицейских забронированы.

24 июня Кабинет министров расширил перечень предприятий, которые подпадают под механизм бронирования военнообязанных, – добавляются те, кто проводят разминирование.

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