В Резерв+ есть статус бронирования от мобилизации: в Минобороны рассказали, как обновить
В Минобороны цифровизировали бумажные бронирования и теперь актуальный статус в приложении "Резерв+" отображается у 340 000 граждан. Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
По ее словам, цифровая команда министерства сделала это, потому что процент человеческого фактора в ошибках ТЦК по внесению информации о гражданах в реестр "Оберіг" остается высоким и не всегда ТЦК вносят информацию о брони в реестр.
Черногоренко рассказала, как обновить документ:
→ нажать три точки справа от документа;
→ выбрать "обновить документ";
→ после этого пользователь увидит свой актуальный статус.
Заместитель министра утверждает – если бронирование было только на бумаге, статус "Забронировано" появится в приложении, если бронь еще продолжается, но в приложении этого не было – новый срок должен отобразиться в Резерв+.
"Чтобы бронирование отобразилось в электронном документе, не нужно идти в ТЦК, звонить куда-то или занимать очередь в 5 утра", – акцентировала Черногоренко.
В то же время она отметила, что часть приказов о бронировании нам не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо.
"Однако, мы уже работаем над четким и прозрачным алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус в Резерв+", – заверила она.
- 4 июня Кабинет министров решил продлить еще на два месяца срок действия всех действующих бронирований от мобилизации.
- Кабмин 7 июня внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время военного положения: предприятия оборонно-промышленного комплекса и энергетики смогут бронировать до 100% работников.
- Глава МВД сообщил, что 90% спасателей и полицейских забронированы.
- 24 июня Кабинет министров расширил перечень предприятий, которые подпадают под механизм бронирования военнообязанных, – добавляются те, кто проводят разминирование.
Читайте также: Месяц с запуска Резерв+: что происходит с приложением сейчас, баги и новые функции