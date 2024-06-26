У Резерв+ з'явився статус бронювання від мобілізації: у Міноборони розповіли, як оновити
У Міноборони цифровізували паперові бронювання й тепер актуальний статус у застосунку "Резерв+" відображається у 340 000 громадян. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
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За її словами, цифрова команда міністерства зробила це, тому що відсоток людського фактора в помилках ТЦК щодо внесення інформації про громадян до реєстру "Оберіг" залишається високим і не завжди ТЦК вносять інформацію щодо броні до реєстру.
Черногоренко розповіла, як оновити документ:
→ натиснути три крапки праворуч від документа;
→ вибрати "оновити документ";
→ після цього користувач побачить свій актуальний статус.
Заступниця міністра стверджує – якщо бронювання було лише на папері, статус "Заброньовано" з'явиться в застосунку, якщо бронь ще триває, але в застосунку цього не було – новий термін має відобразитись в Резерв+.
"Щоб бронювання відобразилось в електронному документі, не потрібно йти до ТЦК, телефонувати кудись чи займати чергу о 5 ранку", – акцентувала Черногоренко.
Водночас вона зауважила, що частину наказів про бронювання нам не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, що ідентифікує конкретну особу.
"Проте ми вже працюємо над чітким та прозорим алгоритмом, щоб усі заброньовані громадяни могли отримати актуальний статус в Резерв+", – запевнила вона.
- 4 червня Кабінет міністрів вирішив продовжити ще на два місяці термін дії усіх чинних бронювань від мобілізації.
- Кабмін 7 червня вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану: підприємства оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників.
- Очільник МВС повідомив, що 90% рятувальників та поліціянтів заброньовано.
- 24 червня Кабінет міністрів розширив перелік підприємств, які підпадають під механізм бронювання військовозобов'язаних, – доєднуються ті, що проводять розмінування.
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