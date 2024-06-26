У Резерв+ з'явився статус бронювання від мобілізації: у Міноборони розповіли, як оновити

Водночас частину наказів про бронювання не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, яка ідентифікує конкретну особу

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У Міноборони цифровізували паперові бронювання й тепер актуальний статус у застосунку "Резерв+" відображається у 340 000 громадян. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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За її словами, цифрова команда міністерства зробила це, тому що відсоток людського фактора в помилках ТЦК щодо внесення інформації про громадян до реєстру "Оберіг" залишається високим і не завжди ТЦК вносять інформацію щодо броні до реєстру.

Черногоренко розповіла, як оновити документ:

→ натиснути три крапки праворуч від документа;

→ вибрати "оновити документ";

→ після цього користувач побачить свій актуальний статус.

Заступниця міністра стверджує – якщо бронювання було лише на папері, статус "Заброньовано" з'явиться в застосунку, якщо бронь ще триває, але в застосунку цього не було – новий термін має відобразитись в Резерв+.

"Щоб бронювання відобразилось в електронному документі, не потрібно йти до ТЦК, телефонувати кудись чи займати чергу о 5 ранку", – акцентувала Черногоренко.

Водночас вона зауважила, що частину наказів про бронювання нам не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, що ідентифікує конкретну особу.

"Проте ми вже працюємо над чітким та прозорим алгоритмом, щоб усі заброньовані громадяни могли отримати актуальний статус в Резерв+", – запевнила вона.

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