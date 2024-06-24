Уряд розширив бронь від мобілізації – для тих, хто займається розмінуванням

Раніше функціонувала для органів влади та місцевого самоврядування, критичних підприємств та міжнародних організацій

Фахівець з розмінування (Ілюстративне фото: ДСНС)

Кабінет міністрів своєю постановою № 723 розширив перелік підприємств, які підпадають під механізм бронювання військовозобов'язаних, – доєднуються ті, що проводять розмінування.

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Документ доповнив вже чинну від січня 2023 року постанову № 76 про порядок бронювання під час воєнного стану.

Тепер таке бронювання можливе на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства.

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Раніше цей пункт поширювався на державні органи й місцеве самоврядування, критично важливі підприємства для Сил оборони та функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Також це поширюється на спеціалізовані установи ООН, міжнародні судові органи та міжнародні й неурядові організації та установи, учасником або спостерігачем у котрих є Україна.

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