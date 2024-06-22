Минобороны: В Резерв+ добавят рекрутинг, обучение и электронное направление на ВВК

Екатерина Черногоренко (Фото: Facebook)

В мобильное приложение "Резерв+" добавят возможность получить электронное направление на прохождение ВЛК, а также введут онлайн-рекрутинг и обучение для военнообязанных. Об этом в интервью NV рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Она напомнила, что команда Минобороны уже разработала функционал, позволяющий дистанционно исправить данные, не совершая визит в ТЦК и СП.

"В дальнейшем мы планируем добавить возможность получить электронное направление на прохождение ВВК, ввести онлайн-рекрутинг, чтобы человек мог подавать свое резюме через приложение в ту воинскую часть, которая его непосредственно интересует, работать с тем командиром, с которым он чувствует себя максимально уверенным и эффективным. ", – заявила Черногоренко.

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Также, по ее словам, в Резерв+ будет добавлено обучение для военнообязанных.

Заместитель министра обороны пояснила, что в приложение хотят добавить всю необходимую информацию, которая будет полезна человеку, чтобы подготовиться к службе в рядах ВСУ.

"Там будут видеоуроки, тесты, затем сертификаты. Фактически вся цифровая команда Министерства обороны планирует создать полностью электронный ТЦК и СП, чтобы взаимодействие гражданина с этими органами в большинстве случаев проходило исключительно с помощью смартфона", – добавила она.

18 июня 2024 года в мобильном приложении "Резерв+" появился электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных.

Также в приложении появилась функция исправления данных онлайн для военных и военнообязанных.

В Минобороны уточнили, что доступ к электронному военно-учетному документу и QR-коду получат все пользователи в течение следующих дней, обновление запускается в несколько волн.

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