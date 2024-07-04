Розшук, крадіжка даних, е-повістки: у Міноборони спростували п'ять міфів про Резерв+

Міноборони, серед іншого, спростувало міф про те, що Резерв+ відстежує геолокацію, щоб потім ТЦК могли знайти людину

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Міністерство оборони зібрало п'ять поширених міфів про військово-облікові документи у застосунку Резерв+. Українці хибно думають, що електронні дані розсекретять, що вагоміші документи з ЦНАПу, що їх оголосять у розшук, відстежуватимуть геолокацію або ж надішлють е-повістку. Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Міф 1: військово-обліковий документ у Резерв+ ні на що не впливає, на відміну від документа з ЦНАПу

Черногоренко стверджує – Резерв+ та ЦНАПи генерують однакові документи. З 18 червня вони прирівнюються до військового квитка та тимчасового посвідчення. З документом у "Резерві+" можна навіть перетинати кордон.

Міф 2: якщо оновити дані через Резерв+, одразу отримаєш статус "у розшуку"

Черногоренко пояснила – такий статус виникає не через оновлення даних, а, наприклад, якщо людині вручили повістку, а вона за нею не з’явилася.

Терміни, коли можна було прийти у ТЦК, закінчилися, відповідно, громадянин порушив закон і його оголосили у розшук, вказала вона.

Міф 3: дані в Резерв+ можуть украсти, а у ЦНАПі не вкрадуть

Резерв+ пройшов усі необхідні безпекові перевірки і має сертифікат КСЗІ, застосунок лише відображає інформацію з реєстру "Оберіг" і не зберігає її на власних серверах, наголосили в Міноборони.

Міф 4: у Резерв+ прийде електронна повістка

Українське законодавство наразі не має поняття "електронна повістка" чи будь-якого подібного електронного сповіщення. Е-повістка не прописана в офіційних документах. Тому її і не може бути у Резерв+, розповіла Черногоренко.

Міф 5: Резерв+ відстежує геолокацію, щоб потім ТЦК могли знайти людину

Цей страх – конспірологічна теорія, підкреслили в Міноборони. У кожному смартфоні можна перевірити, які застосунки мають доступ до геоданих або їх запитують.

18 червня 2024 року у мобільному застосунку "Резерв+" з'явилися електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних.

У Міноборони уточнили, що доступ до електронного військово-облікового документа та QR-коду отримають усі користувачі впродовж наступних днів, оновлення запускається у кілька хвиль.

2 липня Міноборони поділилося інструкцією, як згенерувати електронну копію військово-облікового документа.

Від 18 травня 2 млн українців оновили свої військово-облікові дані у мобільному застосунку Резерв+.

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