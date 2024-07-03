Міноборони: 2 млн українців оновили дані в Резерв+, у ТЦК це зайняло б 235 днів
Від 18 травня 2 млн українців оновили свої військово-облікові дані у мобільному застосунку "Резерв+". Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
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За її словами, кількість осіб, які оновлюють дані, продовжує зростати щодня.
"Ми порахували: якби 2 млн пішли одночасно оновлювати дані у всі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Україні, то це б зайняло понад 235 днів", – зазначила Черногоренко.
У Міноборони зазначили, що оновлення даних через застосунок займає лише кілька хвилин. Завдяки цьому Резерв+ став першим місцем, куди українці звертаються для оновлення даних. На другому місці – центри надання адміністративних послуг, а на третьому – ТЦК.
- 18 червня 2024 року у мобільному застосунку "Резерв+" з'явився електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних.
- У Міноборони уточнили, що доступ до електронного військово-облікового документа та QR-коду отримають усі користувачі впродовж наступних днів, оновлення запускається у кілька хвиль.
- 2 липня Міноборони поділилося інструкцією, як згенерувати електронну копію військово-облікового документа.
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