Міноборони: 2 млн українців оновили дані в Резерв+, у ТЦК це зайняло б 235 днів
Катерина Черногоренко (Фото: Міністерство оборони)

Від 18 травня 2 млн українців оновили свої військово-облікові дані у мобільному застосунку "Резерв+". Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За її словами, кількість осіб, які оновлюють дані, продовжує зростати щодня.

"Ми порахували: якби 2 млн пішли одночасно оновлювати дані у всі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Україні, то це б зайняло понад 235 днів", – зазначила Черногоренко.

У Міноборони зазначили, що оновлення даних через застосунок займає лише кілька хвилин. Завдяки цьому Резерв+ став першим місцем, куди українці звертаються для оновлення даних. На другому місці – центри надання адміністративних послуг, а на третьому – ТЦК.

Читайте також: Міноборони: До Резерв+ додадуть рекрутинг, навчання та електронне скерування на ВЛК

війназаконмобілізаціятцк