Минобороны: 2 млн украинцев обновили данные в Резерв+, в ТЦК это заняло бы 235 дней
Екатерина Черногоренко (Фото: Министерство обороны)

С 18 мая 2 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные в мобильном приложении "Резерв+". Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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По ее словам, количество людей, обновляющих данные, продолжает расти каждый день.

"Мы посчитали: если бы 2 млн пошли одновременно обновлять данные во все территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Украине, то это заняло бы более 235 дней", – отметила Черногоренко.

В Минобороны отметили, что обновление данных через приложение занимает всего несколько минут. Благодаря этому Резерв+ стал первым местом, куда украинцы обращаются за обновлением данных. На втором месте – центры предоставления административных услуг, а на третьем – ТЦК.

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