Розыск, кража данных, е-повестки: в Минобороны опровергли пять мифов о Резерве+

Минобороны, среди прочего, опровергло миф о том, что Резерв+ отслеживает геолокацию, чтобы потом ТЦК могли найти человека

Иллюстративное фото: Depositphotos

Министерство обороны собрало пять распространенных мифов о военно-учетных документах в приложении Резерв+. Украинцы ошибочно думают, что электронные данные рассекретят, что весомее документы из ЦПАУа, что их объявят в розыск, будут отслеживать геолокацию или пришлют е-повестку. Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Миф 1: военно-учетный документ в Резерв+ ни на что не влияет, в отличие от документа из ЦПАУ

Черногоренко утверждает – Резерв+ и ЦПАУ генерируют одинаковые документы. С 18 июня они приравниваются к военному билету и временному удостоверению. С документом в "Резерве+" можно даже пересекать границу.

Миф 2: если обновить данные через Резерв+, сразу получишь статус "в розыске"

Черногоренко объяснила – такой статус возникает не из-за обновления данных, а, например, если человеку вручили повестку, а он за ней не явился.

Сроки, когда можно было прийти в ТЦК, закончились, соответственно, гражданин нарушил закон и его объявили в розыск, указала она.

Миф 3: данные в Резерв+ могут украсть, а в ЦПАУ не украдут

Резерв+ прошел все необходимые проверки безопасности и имеет сертификат КСЗИ, приложение только отображает информацию из реестра "Оберіг" и не хранит ее на собственных серверах, отметили в Минобороны.

Миф 4: в Резерв+ придет электронная повестка

Украинское законодательство пока не имеет понятия "электронная повестка" или любого подобного электронного оповещения. Е-повестка не прописана в официальных документах. Поэтому ее и не может быть в Резерв+, рассказала Черногоренко.

Миф 5: Резерв+ отслеживает геолокацию, чтобы потом ТЦК могли найти человека

Этот страх – конспирологическая теория, подчеркнули в Минобороны. В каждом смартфоне можно проверить, какие приложения имеют доступ к геоданным или их запрашивают.

18 июня 2024 года в мобильном приложении "Резерв+" появились электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных.

В Минобороны уточнили, что доступ к электронному военно-учетному документу и QR-коду получат все пользователи в течение следующих дней, обновление запускается в несколько волн.

2 июля Минобороны поделилось инструкцией, как сгенерировать электронную копию военно-учетного документа.

С 18 мая 2 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные в мобильном приложении Резерв+.

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