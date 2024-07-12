Минобороны: Ежедневно в Резерв+ обновляют данные до 100 000 украинцев

Екатерина Черногоренко (Фото: Министерство обороны)

Приблизительно 90 000-100 000 граждан ежедневно обновляют военно-учетные данные в мобильном приложении Резерв+. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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По ее информации, по состоянию на 12 июля 2,7 млн украинцев обновили данные в приложении Резерв+. Им не понадобилось для этого стоять в очередях или просыпаться в 05:00, заявила заместитель главы Минобороны.

"Новый рекорд доказывает, что при всей дезинформации и классическом недоверии к новому наши граждане цифровизируются и все больше чувствуют пользу и удобство таких инструментов, как Резерв+", — подчеркнула Черногоренко.

Заместитель министра обороны призвала не ждать последних дней, когда нагрузка на систему будет самой большой.

"Обновляйтесь сейчас в телефоне и обязательно поощряйте друзей, это сбережет им нервы и силы в эту жару", – резюмировала она.

До 16 июля все военнообязанные украинцы обязаны обновить свои военно-учетные данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, приложении Резерв+ или Центрах предоставления административных услуг. Этого требует новый закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая. На обновление своих учетных данных призывникам, военнообязанным и резервистам отводилось 60 дней.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение Резерв+. Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные.

20 мая Минобороны сообщило, что приложение Резерв+ полностью безопасно для украинцев в контексте защищенности их данных.

18 июня в мобильном приложении Резерв+ появился электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных.

2 июля Минобороны поделилось инструкцией, как сгенерировать электронную копию военно-учетного документа.

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