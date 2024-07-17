Мужчин без военно-учетных документов не выпускают за границу: уже есть десятки отказов

По данным ГНСУ, до 17 июля общее количество отказов из-за несоответствия условий выезда колебалось на уровне 170-200 человек

Граница с Польшей. Иллюстративное изображение (Фото: Пограничная служба Польши)

С 17 июля наличие военно-учетного документа при пересечении границы обязательное условие для всех мужчин в возрасте от 18 до 60. С начала введения этого нововведения на границе уже есть десятки отказов, снижение количества пересечений не фиксируется. Об этом в комментарии для LIGA.net рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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Теперь во время пересечения границы на выезд пограничники проверяют военно-учетные документы у всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, отметили в ГНСУ.

По словам Демченко, с начала введения этого нововведения на границе пока не фиксируется снижение количества пересечений, недоразумений или конфликтных ситуаций.

По его словам, подавляющее большинство мужчин, которые пересекали границу, имели необходимые документы, хотя и были отказы в пересечении границы, но их количество незначительно. В частности, по состоянию на 07:00 17 июля – не пропустили почти 40 человек.

"В то же время отмечу, что в предыдущие дни, до сегодняшнего числа, общее количество отказов в пересечении границы на выезд из-за несоответствия условий выезда колебалась на уровне 170-200 человек",- рассказал он.

До 16 июля граждане должны были обновить военно-учетные данные. Продление срока обновления данных не планируется – в Минобороны считают, что времени было достаточно. Подробнее об обновлении данных, штрафах и ограниченно пригодных – в материале LIGA.net .

. Демченко рассказывал, что наибольшее количество мужчин, желающих незаконно уехать из Украины, пограничники ловят на границах с Румынией и Молдовой.

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