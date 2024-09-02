Нардеп Дмитрук пересек границу не через пункт пропуска – ГПСУ

На вопрос журналиста, видели ли пограничники Дмитрука, который незаконно пересек границу, Демченко ответил, что тот не проходил через пункты пропуска

Андрей Демченко (Фото - Media Center Ukraine - Ukrinform)

Незаконно покинувший Украину народный депутат Артем Дмитрук пересек границу не через пункт пропуска. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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"К тому, что сообщило следствие <...>, можно добавить, что данный человек пересек границу по зеленому участку границы и через пункты пропуска за пределы Украины не шел", – сказал спикер ГПСУ.

Он также напомнил, что с началом действия военного положения все пункты пропуска с Беларусью, Россией, а также на приднестровском сегменте границы с Молодовой закрыты решением правительства, и там не осуществляются пропускные операции.

2 сентября правоохранители сообщили, что вручили подозрение трем лицам, которые помогли Дмитруку незаконно пересечь границу.

Известно, что это произошло 23 августа вблизи пункта пропуска "Павловка".

По данным правоохранителей, нардеп выехал из Киева около 13:00 в направлении Одессы. За рулем был другой человек. Депутат вышел из авто на трассе вблизи одного из населенных пунктов Раздельнянского района Одесской области. Около 17:00 он пересел в другой автомобиль, за рулем которого был другой участник, также организовавший его побег. В 21:00 они доставили Дмитрука к границе с оккупированными россиянами Приднестровьем, где он незаконно пересек ее пешком.

Организатор и один из фигурантов на следующий день также сбежали.

25 августа Дмитруку было объявлено подозрение по инцидентам с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве, которые произошли в 2022 и 2023 годах. Ранее в тот же день СМИ сообщали, что Дмитрук уехал в Молдову.

ГБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы.

29 августа суд заочно арестовал Дмитрука без определения залога.

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