Правоохранители выяснили, как Дмитрук пересек границу. Вручили подозрение трем людям: фото
Правоохранители вручили подозрение трем лицам, которые помогли народному депутату незаконно пересечь государственную границу с Молдовой, говорится в пресс-релизах Офиса генпрокурора и Государственного бюро расследований. Два собеседника LIGA.net в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет об Артеме Дмитруке.
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В рамках уголовного производства правоохранители опросили свидетелей, проверили данные голосовых и интернет-соединений мобильных операторов, а также отследили маршруты абонентов, участвовавших в схеме незаконной переправки Дмитрука за границу.
В результате тщательного расследования установлено, что 23 августа 2024 депутат незаконно пересек границу Украины в направлении Молдовы через пункт пропуска "Павловка", который находится в зоне ответственности отдела пограничной службы "Великая Комаровка" украинской Госпогранслужбы.
Нардеп выехал из Киева примерно в час дня в направлении Одессы. Автомобилем управлял другой человек. Благодаря анализу записей с камер видеонаблюдения на трассе Киев-Одесса, допросу водителя и обработке нескольких версий было установлено, что депутат вышел из автомобиля на трассе вблизи одного из населенных пунктов Раздельнянского района Одесской области.
Около пяти вечера он пересел в другой автомобиль, за рулем которого был другой участник, также организовавший его побег. В девять вечера они доставили депутата к границе с непризнанным Приднестровьем, где он незаконно пересек его пешком, утверждают в ГБР.
Организатор и один из фигурантов на следующий день также скрылись в Приднестровском участке Молдовы.
Трем лицам сообщили о подозрении. Двоим заочно, третьего – задержали.
- Днем 25 августа Костин сообщил о подозрении действующему нардепу – по инцидентам с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве, произошедших в 2022 и 2023 годах соответственно. Ранее в тот же день СМИ уже сообщали, что нардеп Дмитрук уехал за границу в Молдову.
- Вечером ДБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом. Собеседник LIGA.net в ДБР подтвердил, что речь идет о Дмитруке.
- Уже 26 августа коммуникационница ДБР сообщила: в ведомстве действительно были материалы дел по нардепу, но его не могли задержать раньше – не было подозрения от генерального прокурора.
- 29 августа суд заочно назначил меру пресечения Дмитруку в виде содержания под стражей без определения залога.
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