Правоохранители выяснили, как Дмитрук пересек границу. Вручили подозрение трем людям: фото

Фото: ГБР

Правоохранители вручили подозрение трем лицам, которые помогли народному депутату незаконно пересечь государственную границу с Молдовой, говорится в пресс-релизах Офиса генпрокурора и Государственного бюро расследований. Два собеседника LIGA.net в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет об Артеме Дмитруке.

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В рамках уголовного производства правоохранители опросили свидетелей, проверили данные голосовых и интернет-соединений мобильных операторов, а также отследили маршруты абонентов, участвовавших в схеме незаконной переправки Дмитрука за границу.

В результате тщательного расследования установлено, что 23 августа 2024 депутат незаконно пересек границу Украины в направлении Молдовы через пункт пропуска "Павловка", который находится в зоне ответственности отдела пограничной службы "Великая Комаровка" украинской Госпогранслужбы.

Нардеп выехал из Киева примерно в час дня в направлении Одессы. Автомобилем управлял другой человек. Благодаря анализу записей с камер видеонаблюдения на трассе Киев-Одесса, допросу водителя и обработке нескольких версий было установлено, что депутат вышел из автомобиля на трассе вблизи одного из населенных пунктов Раздельнянского района Одесской области.

Около пяти вечера он пересел в другой автомобиль, за рулем которого был другой участник, также организовавший его побег. В девять вечера они доставили депутата к границе с непризнанным Приднестровьем, где он незаконно пересек его пешком, утверждают в ГБР.

Организатор и один из фигурантов на следующий день также скрылись в Приднестровском участке Молдовы.

Трем лицам сообщили о подозрении. Двоим заочно, третьего – задержали.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

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