Правоохоронці з'ясували, як Дмитрук перетнув кордон. Вручили підозру трьом особам – фото

Фото: ДБР

Правоохоронці вручили підозру трьом особам, які допомогли народному депутату незаконно перетнути державний кордон із Молдовою, йдеться у пресрелізах Офісу генпрокурора та Державного бюро розслідувань. Два співрозмовники LIGA.net у правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про Артема Дмитрука.

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У межах кримінального провадження правоохоронці опитали свідків, перевірили дані голосових та інтернет-з'єднань мобільних операторів, а також відстежили маршрути абонентів, які брали участь у схемі незаконного переправлення Дмитрука за кордон.

У результаті ретельного розслідування встановлено, що 23 серпня 2024 року депутат незаконно перетнув кордон України в напрямку Молдови у районі пункту пропуску "Павлівка", що розташований у зоні відповідальності відділу прикордонної служби "Велика Комарівка" української Держприкордонслужби.

Нардеп виїхав із Києва приблизно о першій годині дня в напрямку Одеси. Автомобілем керувала інша людина. Завдяки аналізу записів з камер відеоспостереження на трасі Київ-Одеса, допиту водія та опрацюванню кількох версій, було встановлено, що депутат вийшов з автомобіля на трасі поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району на Одещині.

Близько п’ятої вечора він пересів в інше авто, за кермом якого був інший учасник, який також організував його втечу. О дев’ятій вечора вони доставили депутата до кордону з невизнаним Придністров'ям, де він незаконно перетнув його пішки, стверджують у ДБР.

Організатор і один із фігурантів наступного дня також втекли до Придністровської ділянки Молдови.

Трьом особам повідомили про підозру. Двом заочно, третього – затримали.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

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