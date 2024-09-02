Правоохоронці з'ясували, як Дмитрук перетнув кордон. Вручили підозру трьом особам – фото
Правоохоронці вручили підозру трьом особам, які допомогли народному депутату незаконно перетнути державний кордон із Молдовою, йдеться у пресрелізах Офісу генпрокурора та Державного бюро розслідувань. Два співрозмовники LIGA.net у правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про Артема Дмитрука.
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У межах кримінального провадження правоохоронці опитали свідків, перевірили дані голосових та інтернет-з'єднань мобільних операторів, а також відстежили маршрути абонентів, які брали участь у схемі незаконного переправлення Дмитрука за кордон.
У результаті ретельного розслідування встановлено, що 23 серпня 2024 року депутат незаконно перетнув кордон України в напрямку Молдови у районі пункту пропуску "Павлівка", що розташований у зоні відповідальності відділу прикордонної служби "Велика Комарівка" української Держприкордонслужби.
Нардеп виїхав із Києва приблизно о першій годині дня в напрямку Одеси. Автомобілем керувала інша людина. Завдяки аналізу записів з камер відеоспостереження на трасі Київ-Одеса, допиту водія та опрацюванню кількох версій, було встановлено, що депутат вийшов з автомобіля на трасі поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району на Одещині.
Близько п’ятої вечора він пересів в інше авто, за кермом якого був інший учасник, який також організував його втечу. О дев’ятій вечора вони доставили депутата до кордону з невизнаним Придністров'ям, де він незаконно перетнув його пішки, стверджують у ДБР.
Організатор і один із фігурантів наступного дня також втекли до Придністровської ділянки Молдови.
Трьом особам повідомили про підозру. Двом заочно, третього – затримали.
- Удень 25 серпня Костін повідомив про підозру чинному нардепу – за інцидентами з нападами на правоохоронця та військового в Одесі та Києві, які відбулися у 2022 та 2023 роках відповідно. Раніше того самого дня ЗМІ вже повідомляли, що нардеп Дмитрук виїхав за кордон до Молдови.
- Надвечір ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом. Співрозмовник LIGA.net у ДБР підтвердив, що йдеться про Дмитрука.
- Уже 26 серпня комунікаційниця ДБР повідомила: у відомстві дійсно були матеріали справ щодо нардепа, але його не могли затримати раніше – не було підозри від генерального прокурора.
- 29 серпня суд заочно призначив запобіжний захід Дмитруку у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
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