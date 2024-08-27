Зеленський: Силовики протягом двох тижнів вирішать, як посилити кордон після втечі Дмитрука

Протягом двох тижнів керівники силових відомств мають розробити пропозиції для посилення контролю на кордоні

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Керівники силових відомств протягом двох тижнів мають підготувати пропозиції щодо посилення контролю на кордоні та підвищення відповідальності за незаконний перетин після втечі народного депутата Артема Дмитрука. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Є ухвалені кілька рішень. Через два тижні напрацюють свої рішення правоохоронні органи разом з прикордонниками — що може бути, як з цим боротися", – сказав він.

Зеленський погодився, що це є викликом і серйозною проблемою, зазначивши, що потрібно вірити в отримання результату протягом двох тижнів. Принаймні, на його думку, на папері буде зрозуміло, як можна посилити як контроль, так і відповідальність.

Ввечері 25 серпня ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом. Співрозмовник LIGA.net у ДБР підтвердив, що йдеться про Артема Дмитрука.

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що парламент може достроково позбавити Дмитрука мандату після результатів розслідування правоохоронців і згідно з Конституцією.

Генпрокурор Андрій Костін заявив, що Дмитрука можуть оголосити у розшук і запросять екстрадицію, якщо він не з'явиться на допит в Україні.

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