Костін: Дмитрука можуть оголосити у розшук, якщо він не з'явиться в Україні на допиті

Андрій Костін (Фото: пресслужба ОП)

Українські правоохоронці встановлюють осіб, які допомогли народному депутату Артему Дмитруку перетнути кордон. Про це на форумі "Україна 2024. Незалежність" заявив генеральний прокурор Андрій Костін, додавши, що Дмитрука можуть оголосити у розшук і запросять екстрадицію, якщо він не з'явиться на допит в Україні.

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"Ми розуміємо, що ця людина [Дмитрук] перетнула державний кордон не сама, їй хтось допомагав. І, можливо, серед тих, хто допомагав, є й службові особи. Ми докладаємо зусиль, щоб їх установити", – заявив він.

На цей час Офіс генпрокурора встановив шлях, яким користувався народний депутат. За словами Костіна, йдеться про прикордонну ділянку так званого Придністров'я.

Окрім того, правоохоронці знають, де поки перебуває Дмитрук, вони перевіряють ці дані: "За нашими даними, він зараз подорожує деякими країнами".

Костін наголосив, що нардеп ще може з'явитися в Україні на допит 29 та 30 серпня. Водночас якщо він не зробить цього, Київ оголосить його у розшук і зробить запит про екстрадицію.

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