Костин: Дмитрука могут объявить в розыск, если он не появится в Украине на допросе

Андрей Костин (Фото: пресс-служба ОП)

Украинские правоохранители устанавливают личности людей, которые помогли народному депутату Артему Дмитруку пересечь границу. Об этом на форуме "Украина-2024. Независимость" заявил генеральный прокурор Андрей Костин, добавив, что Дмитрука могут объявить в розыск и запросят экстрадицию, если он не явится на допрос в Украине.

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"Мы понимаем, что этот человек [Дмитрук] пересек государственную границу не сам, ему кто-то помогал. И, возможно, среди тех, кто помогал, есть и должностные лица. Мы прилагаем усилия, чтобы их установить", – заявил он.

Офис генпрокурора установил путь, которым воспользовался народный депутат. По словам Костина, речь идет о приграничном участке так называемого Приднестровья.

Кроме того, правоохранители знают, где находится Дмитрук, они проверяют эти данные: "По нашим данным, он сейчас путешествует по некоторым странам".

Костин подчеркнул, что нардеп еще может явиться в Украину на допрос 29 и 30 августа. В то же время, если он этого не сделает, Киев объявит его в розыск и запросит экстрадицию.

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