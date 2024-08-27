Костин: Дмитрука могут объявить в розыск, если он не появится в Украине на допросе
Украинские правоохранители устанавливают личности людей, которые помогли народному депутату Артему Дмитруку пересечь границу. Об этом на форуме "Украина-2024. Независимость" заявил генеральный прокурор Андрей Костин, добавив, что Дмитрука могут объявить в розыск и запросят экстрадицию, если он не явится на допрос в Украине.
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"Мы понимаем, что этот человек [Дмитрук] пересек государственную границу не сам, ему кто-то помогал. И, возможно, среди тех, кто помогал, есть и должностные лица. Мы прилагаем усилия, чтобы их установить", – заявил он.
Офис генпрокурора установил путь, которым воспользовался народный депутат. По словам Костина, речь идет о приграничном участке так называемого Приднестровья.
Кроме того, правоохранители знают, где находится Дмитрук, они проверяют эти данные: "По нашим данным, он сейчас путешествует по некоторым странам".
Костин подчеркнул, что нардеп еще может явиться в Украину на допрос 29 и 30 августа. В то же время, если он этого не сделает, Киев объявит его в розыск и запросит экстрадицию.
- Днем 25 августа генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о подозрении действующему нардепу – по инцидентам с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве, произошедших в 2022 и 2023 годах соответственно. Ранее в тот же день СМИ уже сообщали, что нардеп Дмитрук уехал за границу в Молдову.
- Вечером ДБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом. Собеседник LIGA.net в ДБР подтвердил, что речь идет о Дмитруке.
- Уже 26 августа представительница ДБР сообщила: в ведомстве действительно были материалы дел по нардепу, но его не могли задержать раньше – не было подозрения от генерального прокурора.
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