Нардепу Дмитруку объявили подозрение и вызвали в ГБР – источник

В СМИ распространяются данные, что тот бежал за границу. Собеседники LIGA.net пока не подтверждают, а подробности обещают в понедельник

Артём Дмитрук (Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату — по инцидентам с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве. Собеседник LIGA.net в ведомстве подтвердил, что речь идет о нардепе Артеме Дмитруке.

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Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о подозрении действующему народному избраннику — по фактам совершения группового нападения на правоохранителя в Одессе, покушении на похищение у него огнестрельного оружия, нанесении телесных повреждений легкой тяжести, а также в нанесении повреждений средней тяжести военнослужащим и хулиганам.

По данным следствия: в Одессе подозреваемый с группой лиц напал на сотрудника правоохранительного органа в связи с тем, что тот исполнял свои должностные обязанности.

При этом, пишет ведомство, нардеп умышленно нанес правоохранителю телесные повреждения и пытался угнать его оружие.

Также Офис заявляет и о втором, уже киевском эпизоде: во время спора с военным, фигурант нанес последнему несколько ударов, в том числе в область головы — и, согласно экспертному заключению, потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести.

Соответственно, нардепа вызвали в следственное Государственное бюро расследований для проведения следственных и процессуальных действий: на 10:00 29 и 30 августа.

Собеседник LIGA.net подтвердил, что речь идет о нардепе Дмитруке, остальную информацию о нем обещают в понедельник.

Сам же Дмитрук подтвердил данные из сообщения Офиса генпрокурора, но заявил, что никаких подозрений ему якобы не вручали. Утверждает, что дела якобы сфальсифицированы и придуманы.

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