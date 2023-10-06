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Драка с участием нардепов Куницкого и Дмитрука: генпрокурор возбудил уголовное дело

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06.10.2023, 18:13
Драка с участием нардепов Куницкого и Дмитрука: генпрокурор возбудил уголовное дело - Фото
Скриншот с видео

Генеральный прокурор Андрей Костин зарегистрировал уголовное производство в отношении народных депутатов Артема Дмитрука и Александра Куницкого, которые накануне устроили драку в Киеве. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"По факту инцидента, произошедшего между народными депутатами и гражданином 5 октября 2023 в центре города Киева, Генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что нардепов подозревают в "умышленном средней тяжести телесном повреждении, а также хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающемуся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенные группой лиц".

В ОГП добавили, что дело в отношении нардепов объединили в одно производство, которое будет расследоваться Государственным бюро расследований.

  • 5 октября появилось видео с уличных камер, на котором Куницкий и Дмитрук устроили драку с прохожим. Это произошло в Голосеевском районе Киева возле одного из офисных построек на улице Казимира Малевича. Впоследствии в сети было опубликовано видео с человеком, который утверждал, что двое неизвестных ему людей сначала снимали его на видео, а когда он начал протестовать, напали на него.
  • Дмитрук был избран в Верховную Раду по списку партии Слуга народа в 2019 году от Одесской области. Был главой областной федерации спортивного бокса.
  • Куницкий был избран в Верховную Раду по списку партии Слуга народа в 2019 году от Харькова. На момент избрания был гражданином Украины и Израиля. По его словам, служил в ЦАХАЛ.  
Милана Головань
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дракаАндрей КостинАлександр КуницкийАртем Дмитрук
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