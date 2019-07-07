Кандидат от Слуги народа признался во втором гражданстве: видео

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Куницкий сказал, что у него гражданство Израиля, но добавил, что это "не запрещено законом", хотя заявление об отказе уже написал

Кандидат в народные депутаты от президентской партии Слуга народа Александр Куницкий, который баллотируется по округу №169 в Харькове, заявил во время встречи с избирателями, что имеет гражданство Израиля.

"В 2002 году поступил на службу в армию Израиля. Чем я очень горжусь. В 2005 году, после армии, я вернулся в Украину. С тех пор я проживаю в Украине", - сказал он.

При этом Куницкий заявил, что это не противозаконно.

"Двойное гражданство в Украине – не запрещено. Я хочу развеять этот миф. Все те, кто считает, что это противозаконно – вы все ошибаетесь, потому что вы не знаете, это абсолютно не наказуемо", - заявил он.

Напомним, согласно статье 4 Конституции, в Украине существует единое гражданство.

Кандидат в нардепы также добавил, что после подачи документов в Центральную избирательную комиссию он написал заявление в Генкосульство Израиля в Киеве об отказе от израильского гражданства.

6 июня сообщалось, что партия Слуга народа подала апелляцию на судебное решение, согласно которому ЦИК обязана провести повторную жеребьевку и изменить номера, под которыми партии размещены в избирательных бюллетенях.

Видео: UA: Харків

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Теги: Слуга народа, выборы, Александр Куницкий
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