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06.07.2019, 19:25

Слуга народа опротестовала решение о повторной жеребьевке

Слуга народа опротестовала решение о повторной жеребьевке - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Слуге народа считают, что изменение номеров в бюллетенях может привести к негативным последствиям

Партия Слуга народа подала апелляцию на судебное решение, согласно которому ЦИК обязана провести повторную жеребьевку и изменить номера, под которыми партии размещены в избирательных бюллетенях. Об этом сообщается в Facebook партии.

Апелляция подана в Кассационный суд.

В Слуге народа считают, что изменение номеров в бюллетенях может привести к негативным последствиям.

В частности, там назвали искажение воли избирателей, среди которых партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием номеров их названий в избирательных бюллетенях.

Также в Слуге народа считают, что ситуация может сделать невозможной перепечатку избирательных бюллетеней для голосования в многомандатном избирательном округе и, соответственно, невозможным проведения голосования на внеочередных выборах.

Кроме того в партии отметили, что могут быть безрезультатно и безвозвратно расходованы средства госбюджета и избирательных фондов политических партий.

Вчера в ЦИК заявили, что не будут прекращать печать бюллетеней из-за решения суда о пережеребьевке, потому что в таком случае их могут не успеть напечатать.

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Теги: Слуга народа, выборы, жеребьевка
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