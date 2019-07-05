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05.07.2019, 18:04

ЦИК не будет прекращать печать бюллетеней из-за пережеребьевки

ЦИК не будет прекращать печать бюллетеней из-за пережеребьевки - Фото
Евгений Радченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Решение суда о пережеребьевке еще не вступило в законную силу

ЦИК не будет прекращать печать бюллетеней из-за решения суда о пережеребьевке, потому что в таком случае их могут не успеть напечатать. Об этом в эфире 112 Украина заявил замглавы ЦИК Евгений Радченко.

По его словам, решение суда о пережеребьевке еще не вступило в законную силу.

"Оно вступит в законную силу только после того, как будет решение Верховного суда или пропущены сроки на апелляционное обжалование. ЦИК не собирается пропускать сроки на апелляционное обжалование, и мы обязательно обратимся в суд. До этого времени оснований прекращать печать бюллетеней нет", - сказал Радченко.

Он отметил, что если бы ЦИК сейчас прекратила печать бюллетеней, их, возможно, не успели бы напечатать.

Радченко заявил, что ЦИК будет принимать решение после ознакомления с решением суда.

Ранее суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий. Иск 3 июля подала Аграрная партия в связи с предоставлением номера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили без жеребьевки.

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Теги: выборы, цик, евгений радченко
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