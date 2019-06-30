Выборы. ЦИК без жеребьевки внесла в бюллетень партию Саакашвили

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Центральная избирательная комиссия внесла партию Рух новых сил Михаила Саакашвили в бюллетень под номером 22. Об этом сообщает в Twitter гражданская сеть ОПОРА.

Отмечается, что новая жеребьевка, на котором настаивали представители партии, не проводилось.

"ЦИК внесла партию Рух новых сил Михаила Саакашвили в бюллетень под номером 22 без проведения жеребьевки, изменив свое предыдущее постановление", - говорится в сообщении.

29 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты в одномандатных округах и многомандатном округе от партии Рух нових сил Михаила Саакашвили, а также представителя этой партии в ЦИК.

Ранее в этот день Кассационный административный суд в составе Верховного суда отказал в удовлетворении иска Центральной избирательной комиссии, которая отказалась регистрировать на внеочередных выборах в Верховную Раду кандидатов от партии Рух новых сил. Суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда города Киева, которое отменяет постановление ЦИКа об отказе в регистрации кандидатов, и обязал ЦИК повторно рассмотреть представленные партией документы.