ЦИК зарегистрировала кандидатов от Руха нових сил Саакашвили

Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты в одномандатных округах и многомандатном округе от партии Рух нових сил Михаила Саакашвили, а также представителя этой партии в ЦИК. Об этом сообщает гражданская сеть Опора в Facebook.

29 июня Кассационный административный суд в составе Верховного суда отказал в удовлетворении иска Центральной избирательной комиссии, которая отказалась регистрировать на внеочередных выборах в Верховную Раду кандидатов от партии Рух новых сил

Суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда города Киева, которое отменяет постановление ЦИКа об отказе в регистрации кандидатов, и обязал ЦИК повторно рассмотреть представленные партией документы.