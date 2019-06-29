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29.06.2019, 07:45

Верховный суд разрешил партии Саакашвили участвовать в выборах

Верховный суд разрешил партии Саакашвили участвовать в выборах - Фото
Михаил Саакашвили (фото - EPA)

ЦИК теперь обязан повторно рассмотреть документы Руха новых сил для регистрации на выборах

Кассационный административный суд в составе Верховного суда отказал в удовлетворении иска Центральной избирательной комиссии, которая отказалась регистрировать на внеочередных выборах в Верховную Раду кандидатов от партии Рух новых сил Михаила Саакашвили. Такое решение суд принял в ночь на сегодня, 29 июня, сообщает Укринформ.

Суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда города Киева, которое отменяет постановление ЦИКа об отказе в регистрации кандидатов, и обязал ЦИК повторно рассмотреть представленные партией документы.

"Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит", - гласит решение Верховного суда.

Вчера сообщалось,что Верховный суд принял отказ Саакашвили от иска о признании незаконным и отмене указа президента от 26 июля 2017 года N196 "О прекращении гражданства Украины".

Суд установил, что 28 мая этого года указом президента N329 из упомянутого выше указа исключено положение об утрате Саакашвили украинского гражданства.

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Теги: рух новых сил, михаил саакашвили, верховный суд, выборы, верховная рада
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