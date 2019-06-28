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28.06.2019, 08:50

Верховный суд принял отказ Саакашвили от иска о гражданстве

Верховный суд принял отказ Саакашвили от иска о гражданстве - Фото
Михаил Саакашвили (фото - EPA)

Верховный суд закрыл производство по делу о гражданстве Саакашвили

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного админсуда принял отказ экс-председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили от иска о признании незаконным и отмене указа президента от 26 июля 2017 года N196 "О прекращении гражданства Украины". Об этом суд сообщает в Facebook.

24 июня представитель истца поддержал предоставленное Саакашвили 5 июня заявление об отказе от иска и прекращении производства по делу.

Представители ответчика и третьего лица не возражали против прекращения производства по делу в связи с отказом истца от иска.

Суд установил, что 28 мая этого года указом президента N329 из упомянутого выше указа исключено положение об утрате Саакашвили украинского гражданства.

Постановление может быть обжаловано в Большой палате суда.

Ранее Центральная избирательная сообщила, что обжалует решение суда по обязательной регистрации кандидатов от партии Саакашвили Рух новых сил. 

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Теги: михаил саакашвили, верховный суд, гражданство
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