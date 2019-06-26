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26.06.2019, 14:42

В ЦИК ответили на решение суда по регистрации партии Саакашвили

В ЦИК ответили на решение суда по регистрации партии Саакашвили - Фото
Михаил Саакашвили (фото - EPA)

Татьяна Слипачук отметила, что "юридическую точку в этом споре должен поставить Верховный суд"

Центральная избирательная обжалует решение суда по обязательной регистрации кандидатов от партии экс-главы Одесской обгосадминистрации Михаила Саакашвили Рух новых сил. Об этом сегодня на брифинге заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"После изучения решения суда, которое, по нашему мнению, не соответствует положению закона о политических партиях, в соответствии с которым ЦИК осуществляет определенные методы контроля за политическими партиями во время избирательного процесса, и положению закона о выборах народных депутатов принято решение подавать кассационную жалобу", - отметила Слипачук.

Она считает, что юридическую точку в этом споре должен поставить Верховный суд.

25 июня шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы партии Саакашвили Рух новых сил для регистрации на досрочные парламентские выборы.

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Теги: выборы, михаил саакашвили, татьяна слипачук
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